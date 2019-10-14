تعاون روسي سعودي في مجال السكك الحديدية

اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وشركة السكك الحديدية الروسية مع الشركة السعودية للسكك الحديدية على استكشاف فرص التعاون في تطوير البنية التحتية للنقل السككي في السعودية.

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ووقعت الاتفاقية اليوم الاثنين بين الأطراف على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وتهدف إلى التوسع المشترك في قطاع السكك الحديدية في السعودية، المشاريع المرتبطة في برنامج التحول الاقتصادية "رؤية 2030".

كذلك تتضمن بحث إمكانية توريد قطع الغيار لشركة السكك الحديدية السعودية، وتوريد الأنظمة الروسية لتحسين السلامة في مجال السكك الحديدية.

وعلق كيريل دميتريف مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على الاتفاق قائلا، إنه يهدف لدعم نمو التجارة في الشرق الأوسط.

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وأعرب عن ثقته بأن الخبرات المالية والتكنولوجية لأطراف الاتفاقية ستساهم في تحقيق المهام الطموحة المتمثلة في مد شرايين نقل جديدة في السعودية، وتحديث شبكة السكك الحديدية الحالية.

إضافة لهذا الاتفاقية من المتوقع أن تبرم موسكو والرياض خلال الزيارة اتفاقية في مجال تأجير الطائرات بقيمة 700 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على 30 وثيقة، منها اتفاقات تجارية، وفقا لما أعلنه الكرملين الجمعة الماضية.

المصدر: RT