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إيران تميط اللثام عن حقل للغاز يكفي طهران لـ16 عاما

مال وأعمال

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قدم نائب مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط رضا دهقان اليوم الأحد بعض التفاصيل عن حقل "إرم" للغاز، الذي أعلنت طهران عن اكتشافه الأربعاء، ونشرت اليوم أول فيديو له.

وقال دهقان إن الحقل الواقع في إقليم فارس جنوب البلاد على بعد 200 كم جنوب مدينة شيراز و60 كم شمال مدينة عسلوية الغنية بالغاز، اكتشفه فريق فني وخبراء في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط في أغسطس الماضي.

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وأضاف أن طول الحقل يصل إلى 50 كم، فيما يبلغ عرضه 5 كيلومترات.

وأشار إلى أن حجم الغاز في الحقل المكتشف يقدر بـ19 ألف مليار قدم مكعب، يمكن استخراج منها 13 ألف مليار قدم مكعب، وهذا يعادل أحد أقسام حقل فارس الجنوبي للغاز، مؤكدا أن الحقل الجديد قادر على تأمين استهلاك العاصمة طهران من الغاز لمدة 16 عاما.

المصدر: RT

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