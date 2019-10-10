اتفاقات مصرية روسية متعددة

وقعت مصر وروسيا الوثيقة النهائية لاجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

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ووفقا للبيان تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

وأكد وزيرا الصناعة والتجارة في مصر وروسيا عمرو نصار ودينيس مانتوروف أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي 7.7 مليار دولار مقارنة بنحو 6.7 مليار دولار خلال عام 2017.

وأعرب الجانب الروسي عن رغبة شركات تصنيع الأنابيب الروسية في تعزيز التعاون مع شركات الغاز والبترول المصرية في مجال البنية التحتية وخدمات أنابيب الغاز.

واتفق الجانبان على مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة لصناعة عربات مترو الأنفاق وجرارات السكك الحديد الديزل، ومركبات نقل الركاب، والقيام بأعمال الصيانة والتعديلات اللازمة للجرارات المصرية فضلا عن تنفيذ خدمات ما بعد البيع للمعدات الروسية التي تم تسليمها للحكومة المصرية مؤخرا.

كما اتفقا على تبادل الخبرات المتعلقة بأنظمة تشغيل وإدارة الموانئ، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في هذا القطاع، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال إقامة مشروعات مشتركة لتحديث البنية التحتية لسكك الحديد المصرية، فضلا عن تسهيل توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل المشروع المصري المجرى لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك خلال المنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش قمة روسيا-إفريقيا.

كما ناقش الطرفان العديد من المجالات في الإسكان، والسياحة والرعاية الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجمارك، والزراعة، والتعدين، بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المصدر: RT