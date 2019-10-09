الهيئة العربية للتصنيع في مصر: نتعاون مع الشركات الروسية في مجالات متعددة

قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع التابعة للجيش المصري، الفريق عبد المنعم التراس، أن الهيئة تتعاون مع الشركات الروسية في مجالات متعددة.

وأضاف على هامش مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة، أن "مصر تتطلع لتعزيز التعاون والشراكة مع كبرى الشركات الروسية لتغطية مطالب السوق المصرية والإفريقية"، مشيرا إلى مشروعات روسية مصرية مشتركة في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية والمشاريع العملاقة، كمشروع السد العالي في الستينيات وحاليا مشروع مصر القومي لإنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة.

وأضاف أن هناك طلبا كبيرا على المنتجات الصناعية والتكنولوجيا في مصر، بالإضافة إلي إمكانية قيام عدد من الشركات العالمية باتخاذ مصر كنقطة محورية للتصنيع وفتح منافذ للتصدير إلى عدد من الدول العربية والإفريقية الأخرى.

وتشارك الهيئة العربية للتصنيع بجناح كبير يضم أحدث التقنيات التصنيعية في مجال البنية التحتية ومحطات معالجة المياه بمختلف أنواعها في مصر.

وقدمت الهيئة جانبا من إنتاجها في الصناعات الدفاعية، ومنها العربات المدرعة وقاذفات وقذائف "آر بي جي وصناعة الطائرات وصيانة وتصنيع أجزاء محركات الطائرات".

المصدر: RT