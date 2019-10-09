وزير التجارة والصناعة: مصر بوابة المنتجات الروسية إلى الأسواق الإفريقية

اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار، أن مصر بإمكانها أن تكون بوابة للمنتجات الروسية إلى الأسواق الإفريقية، ما سيعود بالمنفعة على البلدين.

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واستعرض الوزير المصري في مقابلة مع RT آفاق التعاون بين موسكو والقاهرة، وقال، إن الاقتصادين الروسي والمصري يمتلكان نقاط تكامل كبيرة، مشيرا إلى أن موسكو يمكنها أن تكون شريكا للقاهرة في مناطقها الإقليمية.

وأضاف، أن لدى مصر "استراتيجية 12 دولة"، 6 منها في الشرق و6 في الغرب، تهدف لتعزيز الصادرات المصرية، لافتا إلى أن روسيا يمكن أن ترافق فيها.

وشدد على أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا آخذة في التطور والتقدم، لافتا إلى مشاريع روسية كبيرة في مصر مثل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، ومشروع محطة الضبعة الكهروذرية، الذي تقوم بتنفيذه شركة "روس آتوم".

وتأتي المقابلة في وقت تستضيف القاهرة فعاليات المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير"، الذي يشهد مشاركة واسعة من الشركات الروسية.

ووصف الوزير المصري الحدث الاقتصادي امتدادا للشراكة والعلاقة التجارية القوية بين روسيا ومصر، مشير إلى أن الصناعات الهندسية من أهم ما يميز المشاركة الروسية في الأسبوع الصناعي الكبير.

واعتبر أن الحدث الاقتصادي فرصة لنقل المعارض إلى مصر، وأن تكون مصر مركزا للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن العوامل التي تساهم في جذب المستثمرين الروس إلى مصر، أشار نصار إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، إلى جانب توفر اليد العاملة المدربة.

المصدر: RT