انطلاق فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة

تنطلق في القاهرة اليوم فعاليات المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير"، الذي تنظمه شركة روسية ويشهد مشاركة واسعة من الشركات الروسية.

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وتنعقد الفعالية الاقتصادية من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري وتنظمها مجموعة "فورميكا" الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

ويعد "الأسبوع الصناعي الكبير" أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يقام على غرار معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في روسيا.

وسيشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، الذي سيترأس مع نظيره المصري، عمرو نصار، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

ويعتبر المنتدى بوابة للشركات الروسية والدولية لدخول أسواق شمال ووسط إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسي للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.

وستمثل الشركات المشاركة في الحدث 7 دول، وهي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروس (بيلاروسيا)، حيث سيقومون بعرض أحدث المنتجات والابتكارات الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات والتقنيات الزراعية.

المصدر: RT