مفاوضات اقتصادية روسية مصرية في القاهرة

يعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف يومي الـ8 والـ9 من الشهر الجاري في القاهرة مفاوضات مع المسؤولين المصريين تطال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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وسيترأس الوزير الروسي ونظيره المصري، عمرو نصار، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

كما سيفتتح الوزيران فعاليات المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير"، الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري وتنظمه مجموعة "فورميكا" الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية لموقع رئاسة الوزراء المصرية، فإن الشركات المشاركة تمثل 7 دول، وهي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروس (بيلاروسيا)، حيث سيقومون بعرض أحدث المنتجات والابتكارات الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات والتقنيات الزراعية.

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ويعد "الأسبوع الصناعي الكبير" أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يقام على غرار معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في روسيا.

ويعتبر المنتدى بوابة للشركات الروسية والدولية لدخول أسواق شمال ووسط إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسي للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.

كذلك ستعقد خلال زيارة الوزير الروسي إلى مصر مفاوضات جديدة بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.

المصدر: RT