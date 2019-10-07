 
مباشر
عاجل
لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

مفاوضات اقتصادية روسية مصرية في القاهرة

مال وأعمال

مفاوضات اقتصادية روسية مصرية في القاهرة
مفاوضات اقتصادية روسية مصرية في القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi0f

يعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف يومي الـ8 والـ9 من الشهر الجاري في القاهرة مفاوضات مع المسؤولين المصريين تطال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

إقرأ المزيد
"روس آتوم" تطرح فرصا واعدة للشركات في مشروع الضبعة

وسيترأس الوزير الروسي ونظيره المصري، عمرو نصار، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

كما سيفتتح الوزيران فعاليات المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير"، الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري وتنظمه مجموعة "فورميكا" الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية لموقع رئاسة الوزراء المصرية، فإن الشركات المشاركة تمثل 7 دول، وهي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروس (بيلاروسيا)، حيث سيقومون بعرض أحدث المنتجات والابتكارات الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات والتقنيات الزراعية.

إقرأ المزيد
مصر بوابة روسيا إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط
مصر بوابة روسيا إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط

ويعد "الأسبوع الصناعي الكبير" أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يقام على غرار معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في روسيا.

ويعتبر المنتدى بوابة للشركات الروسية والدولية لدخول أسواق شمال ووسط إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسي للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.

كذلك ستعقد خلال زيارة الوزير الروسي إلى مصر مفاوضات جديدة بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق