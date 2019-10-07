صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز اليوم بأن سفينة التنقيب "ياووز" ستبدأ الحفر بحثا عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص الاثنين أو الثلاثاء، ما تسبب بتصاعد التوترات بين البلدين.

وقالت أنقرة الخميس الماضي، إنها سترسل السفينة إلى منطقة منحت فيها سلطات قبرص اليونانية بالفعل حقوقا للتنقيب عن النفط والغاز إلى شركات إيطالية وفرنسية. وتتهم قبرص تركيا "بالتصعيد الخطير" في انتهاكات حقوقها السيادية.

يشار إلى أن تركيا أعلنت في وقت سابق مواصلة سفنها الثلاث: "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة شرقي المتوسط.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطريها، تركي في الشمال ورومي (يوناني) في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

المصدر: "رويترز"