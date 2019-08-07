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تركيا: سفينتا تنقيب مستمرتان في عملهما شرق المتوسط وثالثة في الطريق

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تركيا: سفينتا تنقيب مستمرتان في عملهما شرق المتوسط وثالثة في الطريق
Reuters MURAD SEZER
سفينة "ياووز" التركية للحفر في طريقها إلى شرق المتوسط، 20 يونيو 2019
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أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، مواصلة سفينتي تنقيب تركيتين العمل في منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن أن سفينة ثالثة في طريقها لتنضم إليهما هذا الشهر.

وقال دونميز من على متن سفينة التنقيب "ياووز" التي تعمل قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص وترافقها فرقاطة وزورق دورية، إن سفينة استكشاف ثانية ستبدأ عملها في المنطقة بحلول نهاية الشهر الجاري.

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وأضاف في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء لكن لم يسمح بنشرها إلا اليوم الأربعاء: "(سفينة) فاتح تواصل التنقيب في البئر فينيك-1 في المناطق المصرح بها لتركيا. وتواصل ياووز العمليات في حفرة البئر كارباز-1".

وأوضح أن سفينة المسح السيزمي "أوروج ريس" ستنضم إلى هذا العمل اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

المصدر: الأناضول

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