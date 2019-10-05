 
مباشر
عاجل
رويترز: سقوط 5 قتلى في العاصمة العراقية بغداد إثر تجدد التظاهرات

واشنطن ترفض عمليات التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص

أخبار العالم

واشنطن ترفض عمليات التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص
Reuters YG
وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mht2

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن بلاده أخطرت تركيا بأن أي أعمال حفر "غير قانونية" جنوبي قبرص أمر ترفضه الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
أثينا تشتكي لواشنطن
أثينا تشتكي لواشنطن "انتهاك" أنقرة حقوق قبرص السيادية

وصرح بومبيو، على هامش لقائه برئيس الحكومة اليوناني قائلا: "لقد أخبرنا الجانب التركي بأن أعمال الحفر غير القانونية أمر مرفوض، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية التي تضمن توافق النشاطات الجارية مع القانون".

وأضاف: "نسعى لدفع جميع الأطراف لتعمل على خفض التصعيد، من أجل إيجاد الحلول التي ترضي الكل".

وتابع قائلا: "نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط، ولا يمكن لأي بلد أن يبقي أوروبا رهينة".

وكان دبلوماسي تركي أعلن، أمس الجمعة، أن سفينة الحفر التركية "ياووز" ستبدأ جولة جديدة من عمليات الحفر البحرية في شرق البحر المتوسط، جنوبي جزيرة قبرص في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قالت قبرص إن إقدام تركيا على إرسال سفينة "ياووز" إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا لشركات أخرى للتنقيب البحري عن النفط والغاز، يعد بمثابة "تصعيد حاد" لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرقص في الهواء.. عرض روسي على ارتفاع 600 متر