قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن بلاده أخطرت تركيا بأن أي أعمال حفر "غير قانونية" جنوبي قبرص أمر ترفضه الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وصرح بومبيو، على هامش لقائه برئيس الحكومة اليوناني قائلا: "لقد أخبرنا الجانب التركي بأن أعمال الحفر غير القانونية أمر مرفوض، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية التي تضمن توافق النشاطات الجارية مع القانون".

وأضاف: "نسعى لدفع جميع الأطراف لتعمل على خفض التصعيد، من أجل إيجاد الحلول التي ترضي الكل".

وتابع قائلا: "نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط، ولا يمكن لأي بلد أن يبقي أوروبا رهينة".

وكان دبلوماسي تركي أعلن، أمس الجمعة، أن سفينة الحفر التركية "ياووز" ستبدأ جولة جديدة من عمليات الحفر البحرية في شرق البحر المتوسط، جنوبي جزيرة قبرص في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قالت قبرص إن إقدام تركيا على إرسال سفينة "ياووز" إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا لشركات أخرى للتنقيب البحري عن النفط والغاز، يعد بمثابة "تصعيد حاد" لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.

المصدر: وكالات