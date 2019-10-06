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هبوط أرباح أكبر شركة ألبان في الخليج

مال وأعمال

هبوط أرباح أكبر شركة ألبان في الخليج
شركة المراعي
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أعلنت شركة المراعي السعودية، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، هبوط صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.5%، بسبب زيادة تكاليف البيع والتوزيع.

وقالت الشركة إن المبيعات في البحرين تراجعت بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق من هذا العام.

وبلغ صافي أرباح شركة المراعي بعد الزكاة والضرائب 581.2 مليون ريال (154.95 مليون دولار)، انخفاضا من 635 مليون ريال قبل عام.

وزادت المبيعات إلى 3.57 مليار ريال مقابل 3.32 مليار قبل سنة.

وتضررت الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية وشركات التجزئة في السعودية نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة وبفعل سوق عمل ضعيفة.

وتأثرت شركة المراعي وشركات التصدير السعودية الأخرى جراء فقد السوق القطرية، بسبب الخلاف الدبلوماسي بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

(الدولار = 3.7509 ريال سعودي)

المصدر: رويترز

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