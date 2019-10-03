متى يمكن للأطفال في مصر أن يعملوا؟

ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة المصرية لمجلس النواب، الذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته والموافقة عليه، قواعد وضوابط تشغيل الأطفال.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه مشروع القانون:

- يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ 18 سنة.

- يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن الـ16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

- يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

- يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية.

- في جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

المصدر: "اليوم السابع"