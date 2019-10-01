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مصر تستعد لإنشاء مصنع محطات لشحن السيارات الكهربائية

مال وأعمال

مصر تستعد لإنشاء مصنع محطات لشحن السيارات الكهربائية
Reuters
سيارة كهربائية
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وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي في مصر مذكرة تفاهم مع شركة SSE الصينية، وشركة ماراثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية.

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وتسعى مصر لتوطين صناعة محطات الشحن الكهربائية، وخدمة إعادة تدوير بطاريات الشحن في شركاتها التابعة، للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية، التي تعد مستقبل المركبات في العالم كله.

كما تتطلع القاهرة إلى تغيير أسطول سيارات النقل العام لتعمل بالطاقة الكهربائية، بدلا من الوقود التقليدي، حيث تحقق عائدا اقتصاديا من خلال استخدام الكهرباء بدلا من البنزين والسولار، بالإضافة إلى قلة تكاليف صيانتها، فضلا عن العائد البيئي لها.

وكان مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مصر، وشركة فوتون الصينية عقدا لتصنيع 2000 باص كهربائي على مدار أربع سنوات على هامش منتدى الحزام والطريق في أبريل الماضي، ومذكرة تفاهم مع شركة "جيلي" الصينية لإنتاج عربات الركوب الكهربائية في سبتمبر الجاري.

المصدر: RT

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