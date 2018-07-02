تدشين أول خط لصناعة السيارات الكهربائية في مصر

تعتزم شركة درشال للصناعة، بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، تدشين أول خط لتجميع السيارات الكهربائية في مصر، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات، حسن دسوقي، إن الشركة لديها خطة استثمارية واسعة، وتستهدف الوصول بصناعة السيارات الكهربائية إلى نسبة تصنيع 70% خلال 5 سنوات، وبطاقة إنتاجية تصل بحلول عام 2023، إلى 10 آلاف سيارة و2000 شاحن، و3000 محطة شحن.

وأشار الدسوقي، في تصريحات صحفية، إلى أن تعاون شركته مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، يهدف إلى عودة صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط بقوة مرة أخرى.

المصدر: المصري اليوم