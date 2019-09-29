نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تغريدتين على حسابه الرسمي في "تويتر" مساء يوم الأحد، تناول فيهما إجراءات تنقية البطاقات التموينية في مصر.

وقال السيسي: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".

وتابع: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

فى اطار متابعتى لكل الاجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها .. ١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 29, 2019

هذا أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، أن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التي تمت هو دعم الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وليس توفيرا للنفقات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم المحتاجين.

المصدر: RT