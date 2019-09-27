رئيس هيئة السياحة السعودية ممازحا صحفيا يابانيا: نقود سياراتكم منذ 100 عام لذلك ندعوكم لتذوق طعامنا

مازح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي أحمد بن عقيل الخطيب صحفيا يابانيا، طلب منه التعليق على إطلاق الرياض نظام التأشيرة السياحية لرعايا 49 دولة بينها اليابان.

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وقال: "نقود السيارات اليابانية منذ أكثر من 100 عام لذلك نريد من اليابانيين أن يزورونا ويذوقوا طعامنا، ومشاهدة الحضارة والتراث السعودي".

وأضاف الخطيب: "نرحب بالسياح اليابانيين في بلادنا".

واليابان هي واحدة من 49 دولة فتحت السعودية أبوابها أمام مواطنيها اعتبارا من السبت من أجل الحصول على تأشيرة سياحية مسبقة يتم منحها في منافذ الدخول السعودية أو من خلال منصة إلكترونية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتدشين قطاعات اقتصادية جديدة، بهدف الحد من اعتماد السعودية على إيرادات النفط وإحداث انفتاح داخل المجتمع عن طريق السماح بوسائل ترفيه كانت محظورة من قبل.

المصدر: RT