تفتح السعودية السبت أبوابها للعالم على مصراعيها أمام السياح الأجانب، بإطلاقها نظاما جديدا للتأشيرات يشمل تسعا وأربعين دولة، بينها روسيا والولايات المتحدة.

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وحتى الآن، كان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصرا بدرجة كبيرة على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج، الذين يسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.

وستصبح التأشيرات متاحة عبر الإنترنت دون قيود على سفر النساء بمفردهن خلافا لما كان في الماضي لكن القيود على دخول مكة والمدينة ستبقى، وفي ما يلي شروط الحصول على التأشيرة وفقا لمنشور صدر عن إمارة منطقة مكة:

- تبلغ قيمة التأشيرة 440 ريالا سعوديا (117.33 دولار)

- تمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول إلى 6 منافذ رئيسية للدخول وهي مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك فهد بالدمام، مطار الملك عبد العزيز بجدة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، منفذ البطحاء البري

- يستغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة

- مدة صلاحيتها عام كامل

- تمنح لمن بلغ الـ18 عاما ويشترط وجود ولي الأمر لمن دون ذلك

- الديانة غير مشروطة

- لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ دخول السعودية

- فترة الإقامة 90 يوما خلال السنة الواحدة

ولم تضم قائمة الـ49 دولة التي يسمح لمواطنيها دخول السعودية بنظام التأشيرة الجديد أي دولة عربية، حيث شملت القائمة دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، وماليزيا، الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتدشين قطاعات اقتصادية جديدة، بهدف الحد من اعتماد السعودية على إيرادات النفط وإحداث انفتاح داخل المجتمع عن طريق السماح بوسائل ترفيه كانت محظورة من قبل.

المصدر: RT