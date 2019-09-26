قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها.

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وأبلغ الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو المجتمعين في مؤتمر للطاقة في كازاخستان اليوم الخميس، بأنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء "أوبك" وبقية مصدري النفط نظرا لأن السعوديين استعادوا معظم طاقات إمدادهم مضيفا أنهم "تجاوزوا" الحادث.

وأضاف، أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة"، وأن "أوبك" تتوقع نموا قويا في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.

وبالحديث عن المخاطر في المدى المنظور، قال إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه في المجمل وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى التباطؤ، فإن هذه البيانات غير "مقلقة" ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.

المصدر: "رويترز"