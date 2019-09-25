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وزير الطاقة السعودي يعلن استعادة القدرة الإنتاجية للطاقة

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي يعلن استعادة القدرة الإنتاجية للطاقة
Reuters WALEED ALI
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، استعادة القدرة الإنتاجية للطاقة بعد الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" في منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان، بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 5.4% فقط.

وأضاف أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، سيضمن القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

وبين الوزير أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي، أي البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت نحو 880 ألف برميل يوميا، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يوميا، مبينا أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يوميا، مع نهاية هذا الأسبوع.

المصدر: واس

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