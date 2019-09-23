روسيا تنضم إلى اتفاقية باريس للمناخ

وقع رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الاثنين، مرسوما حكوميا حول انضمام روسيا إلى اتفاق باريس للمناخ.

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وأعرب مدفيديف عن أهمية مشاركة روسيا في هذه الاتفاقية، وخاصة أن تغير المناخ يعد تهديدا للتوازن البيئي، ويزيد من المخاطر على التنمية الاقتصادية في قطاعات مثل الزراعة، كما أن تغير المناخ يعد تهديدا للبشرية.

وقال مدفيديف، خلال اجتماع للحكومة الروسية، إنه من المهم أن يوجه الاقتصاد الروسي إلى تلبية المتطلبات ذات العلاقة باتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف رئيس الوزراء: "لا شك في أننا سنقبل الوثائق المتعلقة بتنفيذ اتفاقية باريس، الشيء الأكثر أهمية، هو أن يتم توجيه الاقتصاد نفسه، نحو تلبية المتطلبات ذات الصلة بالاتفاقية".

كذلك شدد رئيس الوزراء الروسي، على أهمية أن يتطور الاقتصاد، في اتجاه تطبيق التكنولوجيات الحديثة الجديدة، وتنفيذ حلول جديدة للمشاريع المختلفة.

يشار إلى أن اتفاق باريس هو الاتفاق الدولي الأكثر شمولا بشأن المناخ، وتم اعتماده في 22 أبريل 2016، حينها اتفقت وفود 196 دولة بينها روسيا، على منع ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض وإبقائها عند درجتين مئويتين كحد أقصى، فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، حتى العام 2100.

كما تشمل الاتفاقية توفير المزيد من الموارد المالية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

المصدر: وكالات