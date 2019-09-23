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اتفاق تجاري أمريكي بريطاني بحلول يوليو

مال وأعمال

اتفاق تجاري أمريكي بريطاني بحلول يوليو
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قالت صحيفة "صن" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على إبرام اتفاق تجاري بين البلدين بحلول يوليو من العام المقبل.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي كبير قوله إن: "الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الطرفين لإبرام الاتفاق بحلول يوليو"، وأضافت: "إنه انتصار كبير لنا كما أن ترامب حريص أيضا على الافتخار بذلك في الولايات المتحدة".

وأشار المصدر إلى وجود: "اعتراف من جانبي الأطلسي بضرورة إبرامها بحلول ذلك الوقت، لأن دورة الانتخابات الأمريكية ستبدأ في وقت قريب بعد ذلك".

وقد يعلن جونسون وترامب الجدول الزمني لذلك عندما يجتمعان في نيويورك هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز

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