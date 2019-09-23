قال بيان مشترك إن 5 دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تركيا ودولة الإمارات العربية، تدعم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

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وأوضح البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني للسفارة الأمريكية في ليبيا أمس الأحد أنه: "لصالح استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي، ومن أجل مصلحة كل مواطنيها، نؤيد بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن عينت الحكومة الموازية في شرق البلاد والمتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر مجلس إدارة جديد لوحدة محلية تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون محاولة للانفصال عن حكومة طرابلس.

ويحاول "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر السيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، في هجوم عسكري بدأ قبل نحو 6 أشهر.

ودانت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة تعيين مجلس إدارة موازيا لوحدة شركة البريقة لتسويق النفط في الشرق، ووصفته بأنه محاولة لتقسيم البلاد وإنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط.

والمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولة عن صادرات النفط والغاز لليبيا ككل، على الرغم من أن "الجيش الوطني الليبي" حاول من قبل تشغيل موانئ لتصدير النفط تحت سيطرته.

ويقول دبلوماسيون إن دولة الإمارات العربية ومصر تدعمان "الجيش الوطني الليبي" في حين تدعم تركيا قوات الحكومة في طرابلس المعترف بها دوليا.

المصدر: رويترز