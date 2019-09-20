كشف المدير التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية اليوم الجمعة معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، والذي أدى إلى خفض إنتاج المملكة بنحو النصف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط.

وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا بعد هجوم السبت والذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" شرق المملكة، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وتعهد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان باستعادة فاقد الإنتاج بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

يتبع..