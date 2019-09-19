ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة

كشف تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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ووصل حجم التجارة إلى 5.35 مليار دولار خلال فترة يناير- يوليو 2019، مقابل 4.47 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 884 مليون دولار، بنسبة 19.7%.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 37.5% خلال الفترة يناير- يوليو من عام 2019 لتصل قيمتها إلى 1.8 مليار دولار مقتربة من حدود الـ 2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها 517 مليون دولار.

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31.7% لتصل إلى 1.22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 933.2 مليون دولار في العام الماضي، بارتفاع قيمته 295.9 مليون دولار، ومثلت الصادرات غير البترولية 65% من إجمالي صادرات مصر للولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى نمو الصادرات المصرية البترولية إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019، مقابل 441.8 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 50% وقيمتها 221.1 مليون دولار، ومثلت تلك المنتجات 35% من إجمالي الصادرات المصرية.

المصدر: وكالات