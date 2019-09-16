مصر تعلن عن طفرة في حجم التجارة الخارجية (صور)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صورا سلط من خلالها الضوء على التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.

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وأوضح المركز أن قيمة الصادرات ارتفعت تزامنا مع تحسن هيكل الواردات، حيث شهدت الصادرات المصرية للعالم ارتفاعا خلال الفترة من 2015 حتى 2018، لتصل إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016، و22 مليار دولار خلال عام 2015.

كما زادت قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019، بنسبة 2%، لتصل إلى 15.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019، مقارنة بـ 15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

المصدر: RT