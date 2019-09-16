 
مباشر

مصر تعلن عن طفرة في حجم التجارة الخارجية (صور)

مال وأعمال

مصر تعلن عن طفرة في حجم التجارة الخارجية (صور)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/meqp

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صورا سلط من خلالها الضوء على التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.

إقرأ المزيد
البنك المركزي في مصر يخفض سعر الفائدة لأول مرة بقيمة كبيرة منذ تعويم الجنيه
البنك المركزي في مصر يخفض سعر الفائدة لأول مرة بقيمة كبيرة منذ تعويم الجنيه

وأوضح المركز أن قيمة الصادرات ارتفعت تزامنا مع تحسن هيكل الواردات، حيث شهدت الصادرات المصرية للعالم ارتفاعا خلال الفترة من 2015 حتى 2018، لتصل إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016، و22 مليار دولار خلال عام 2015.

كما زادت قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019، بنسبة 2%، لتصل إلى 15.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019، مقارنة بـ 15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وصول بوتين إلى أنقرة للمشاركة في القمة الثلاثية مع أردوغان وروحاني حول سوريا