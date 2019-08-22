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البنك المركزي في مصر يخفض سعر الفائدة لأول مرة بقيمة كبيرة منذ تعويم الجنيه

مال وأعمال

البنك المركزي في مصر يخفض سعر الفائدة لأول مرة بقيمة كبيرة منذ تعويم الجنيه
Reuters
البنك المركزي المصري
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قرر البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.

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ويعد هذا التخفيض هو الأول من نوعه منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%.

وجاء قرار البنك المركزي موافقا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها .

وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

المصدر: RT

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