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وزير النفط الإيراني: التوازن في سوق النفط سيعود "قريبا"

مال وأعمال

وزير النفط الإيراني: التوازن في سوق النفط سيعود
Reuters
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه
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اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الخميس، الولايات المتحدة باستخدام النفط "كسلاح"، وقال إن التوازن في سوق النفط سيعود "قريبا".

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ونقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله إن "أمريكا  تستعمل النفط الآن كسلاح، وقال: "النفط ليس سلاحا، ويتعين على أعضاء أوبك التعاون مع بعضهم البعض في ظل الظروف الحالية".

وكان زنغنه علق أمس على الهجمات التي استهدفت "أرامكو"، وقال: "إذا كانت الولايات المتحدة قلقة على أمن إمدادات النفط إلى الأسواق فعليها ألا تستخدمه كسلاح"، مضيفا أن "النفط سلعة لجميع البشر ويتعين إتاحة تدفقه بشكل حر في الأسواق".

وعن آثار هجمات "أرامكو" على أسعار النفط، أشار المسؤول الإيراني إلى أن آثار الهجوم ستكون قصيرة الأمد، لكنها ستؤثر على أسعار النفط.

المصدر: وكالات إيرانية

 

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