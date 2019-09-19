النفط يصعد بعد تطمينات سعودية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، وجاء الارتفاع بعد تعهد السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في المنشآت التي أعطبتها هجمات السبت.

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وزادت عقود "برنت"، بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش، بواقع 8 سنتات إلى 63.68 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 14 سنتا إلى 58.25 دولار للبرميل.

ويأتي انحسار المخاوف بعدما قفزت الأسعار يوم الاثنين الماضي مسجلة أكبر ارتفاع يومي منذ 1988. وكانت السعودية قد أعلنت جدولا زمنيا لإعادة التشغيل الكامل وقالت إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى شركة "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "الأسعار قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت". وأضاف أن تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا.

المصدر: "رويترز"