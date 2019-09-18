نجحت شركة "عجيبة للبترول" في مصر رفع متوسط إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى نحو 44 ألف برميل يوميا وزهاء 18.4 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

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وأوضح تقرير نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول للعام المالي 2018/2019 الذي قدمه المهندس، عصام القفاص، رئيس الشركة للمهندس، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن الزيادة جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في شهر يونيو الماضي بمتوسط إنتاج 2000 برميل زيت خام يوميا من البئر الأولى ثم ارتفع الإنتاج إلى 4500 برميل زيت خام يوميا بعد بدء إنتاج البئر الثانية.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 7 آلاف برميل زيت خام يوميا خلال الفترة القادمة فور بدء إنتاج البئر الثالثة، كما تمكنت الشركة من إضافة نحو ألفي برميل يوميا على الإنتاج من حقل أشرفي بخليج السويس ليصل إنتاجه إلى زهاء 4 آلاف برميل زيت خام يوميا. فيما أضافت أنشطة الحفر بحقل فرس بمنطقة امتياز مليحة بالصحراء الغربية متوسط ألفي برميل زيت خام يوميا من خلال حفر 8 آبار تنموية وصيانة الآبار القائمة ليصل إنتاج الحقل إلى 4100 برميل زيت خام يوميا.

وبالنسبة للنشاط الاستكشافي، قامت عجيبة بحفر 4 آبار ونتج عن البئر بسمة 1X إنتاج أولي يبلغ أكثر من ألف برميل زيت خام يوميا، ولا تزال المحاولات مستمرة لتعميق البئر شيمي 1X للبحث عن مزيد من الفرص، ونتج عن اختبارات بئر فراميد جنوب 1X إنتاج 25 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وعلى صعيد أنشطة التنمية، أوضح القفاص أن جهود الشركة أسفرت في حقل مليحة عن اكتشاف طبقتي علم البويب 3D وعلم البويب 3E في بئر ياسمين-10، ما أسفر عن إنتاج مبدئي بلغ أكثر من 2500 برميل زيت خام يوميا.

المصدر: RT