رئيس إدارة "أرامكو": الهجمات لن توقف اكتتاب الشركة وسيتم الطرح في أي وقت خلال عام

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو"، ياسر الرميان، أن الهجمات التي تعرضت لها منشآتها النفطية مؤخرا لن توقف اكتتاب الشركة، معلنا أن الطرح سيتم في أي وقت خلال عام.

وقال الرميان في مؤتمر صحفي اليوم، إن إخماد الحرائق عقب الهجمات استغرق أقل من سبع ساعات، مضيفا "في هذه اللحظة ننتج مليوني برميل يومياً من (منشأة) بقيق".

وشدد على أن الشركة العملاقة ستفي بكافة التزامها لعملائها، وأنها ستستعيد مستويات الإنتاج المعتادة بشكل كامل مع نهاية هذا الشهر.

المصدر: وكالات