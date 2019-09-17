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وزير الطاقة السعودي: على المجتمع الدولي حماية مصالحه الاقتصادية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات

مؤتمر صحفي لوزير الطاقة السعودي

مال وأعمال

مؤتمر صحفي لوزير الطاقة السعودي
RT
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وزير الطاقة السعودي يعلن عودة إمدادات النفط إلى السوق كما كانت قبل الهجوم على "أرامكو"

وزير الطاقة السعودي: احتواء الأضرار واستعادة نصف الإنتاج المعطل خلال اليومين الماضيين

وزير الطاقة السعودي: "أرامكو" ستفي بالتزاماتها النفطية من المخزونات الاحتياطية

وزير الطاقة السعودية: الإمدادات المحلية لم تتأثر بالهجوم على منشآت "أرامكو"

وزير الطاقة السعودي: على المجتمع الدولي حماية مصالحه الاقتصادية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات

يتبع..

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