رئيس "إينستكس" الجديد في طهران

وصل الرئيس الجديد لآلية التجارة الأوروبية مع إيران "إينستكس" ميشائيل إرهاد بوك إلى طهران الأحد، في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولي البنك المركزي الإيراني.

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والتقى المسؤول الأوروبي في اليوم الأول من زيارته لطهران بممثلين عن الشركات الإيرانية والألمانية في غرفة التجارة والصناعة الإيرانية، حيث تمت مناقشة العوائق أمام المعاملات المالية.

ويعتزم رئيس "إينستكس" لقاء مسؤولين إيرانيين، بما في ذلك مسؤولو البنك المركزي والشركة الإيرانية المقابلة لـ "إينستكس"، لمناقشة إمكانية تسهيل التجارة بين الجانبين.

وتم انتخاب الألماني ميشائيل إرهاد بوك، الذي كان سفيرا لبلاده في كولومبيا ومصر والسويد، رئيسا جديدا للآلية المالية الأوروبية للتعاون مع إيران في 6 سبتمبر الجاري، وهو الشخص الثالث الذي يترأس "إينستكس" منذ إطلاقها مطلع العام الجاري.

المصدر: "فارس"