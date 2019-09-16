وزير الطاقة الروسي: روسيا قد تعزز حماية منشآت الطاقة لديها بعد استهداف "أرامكو"

أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، بأن روسيا قد تعيد النظر وتعزز إجراءات حماية منشآت الطاقة لديها بعد استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة.

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وقال الوزير الروسي للصحفيين: "لدينا قانون بشأن سلامة منشآت الوقود والطاقة، ويجري العمل به، ووفقا لهذا القانون يجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت، لكن هجمات مثل الهجوم على منشآت "أرامكو" تتطلب تقييم هذه الإجراءات مرة أخرى".

وأضاف، أن الهجمات على منشآت إنتاج النفط التابعة لـ "أرامكو" من شأنها أن تؤثر على أمن الطاقة ككل في جميع أنحاء العالم، لكنه أكد أن مخزونات النفط الحالية تكفي لتعويض نقص الإنتاج في السعودية الناجم عن الهجمات.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستقوم بتعويض الإنتاج الذي فقدته الأسواق، قال نوفاك إن "كل شيء يعتمد على تقييم الشركاء في السعودية لمعرفة حجم الأضرار ومدى تأثيرها على الإنتاج، لكن الآن هناك احتياطيات تجارية كافية في العالم".

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أنه يعتزم مناقشة مسألة الهجوم هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مستبعدا أن يتم عقد اجتماع استثنائي للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الذعر بعد هجمات استهدفت منشآت شركة "أرامكو"، وقالت الشركة السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

المصدر: "تاس"