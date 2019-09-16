بعد استهداف "أرامكو".. بورصة موسكو تصعد والعملة الروسية تقفز

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو اليوم، فيما صعدت العملة الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ بداية أغسطس الماضي، بعد هجوم استهدف منشآت نفط في السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم.

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وجرى تداول مؤشر RTS، بحلول الساعة 10:33 بتوقيت موسكو، عند 1387.47 نقطة بزيادة نسبتها 1.36% عن سعر الإغلاق السابق، في حين تم تداول مؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل عند 2813.80 نقطة، بزيادة نسبتها 0.79% عن سعر إغلاق الجمعة الماضي.

وفي سوق العملات ارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.92% ليجري تداولها عند 63.78 روبل للدولار، وأعلى مستوى يسجله الروبل منذ مطلع أغسطس الماضي.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الروبل أمام الدولار في نحو شهر:

Bloomberg

كذلك تراجع سعر صرف العملة الأوروبية بنسبة 0.78% إلى 70.73 روبل لليورو، وفقا لما أظهرته بيانات موقع بورصة موسكو.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الذعر بعد هجمات استهدفت منشآت شركة "أرامكو"، وقالت الشركة السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

وقفزت أسعار النفط بنحو 20%، حيث بلغ سعر برميل مزيج "برنت" 71.95 دولار للبرميل، وأعلى ارتفاع يومي يسجله المزيج في نحو 28 عاما.

كذلك شهدت الأسواق إقبالا على الملاذات الآمنة، وخاصة الذهب، حيث صعد المعدن في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1504 دولار للأونصة.

المصدر: وكالات