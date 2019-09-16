صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، بأن الهجوم على منشآت شركة النفط السعودية "أرامكو"، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد يؤثر على أمن الطاقة العالمي.

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وأضاف الوزير الروسي، أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وطمأن نوفاك أن هناك ما يكفي من النفط في المخزونات التجارية في جميع أنحاء العالم لتغطية النقص في الإمدادات من المملكة.

وأشار إلى أن معايير اتفاق إنتاج النفط العالمي "أوبك+" لم تتغير، وليس هناك حاجة ماسة لعقد اجتماع استثنائي بين الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من داخل وخارج "أوبك".

وقفزت أسعار النفط الاثنين بما يزيد عن 19% على خلفية الهجوم على منشآت "أرامكو"، وجرى تداول خام "برنت"، بحلول الساعة 09:24 بتوقيت موسكو، عند 66.40 دولار للبرميل، فيما تم تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 59.84 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات