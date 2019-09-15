أكد الكرملين، في أول تعليق من روسيا على استهداف منشأتي النفط لـ"أرامكو" السعودية، أن مثل هذه التطورات لا تسهم في استقرار الأسواق النفطية، وذكر أن الرياض لم تطلب مساعدة من موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث لصحيفة "فيدوموستي" نشر مساء اليوم الأحد، إن الهجوم الذي نفذ فجر أمس السبت بواسطة طائرات مسيرة واستهدف البنية التحتية السعودية، حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، حسب الصحيفة: "بالطبع لا تسهم أي تقلبات مماثلة في إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "بالطبع على علم بهذه الأحداث"، فيما قال، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، إن الجانب السعودي لم يطلب أي مساعدة من روسيا على خلفية هذا الهجوم.

وأوضح: "من غير المعلوم ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، على الأرجح لا. وتتوفر لديهم كافة القدرات الضرورية (للتعامل مع الوضع)".

ولاحقا قال بيسكوف، في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "ندين هذا الحادث بحزم في حال كونه ناجما عن هجوم بطائرات مسيرة. ونعتقد بالطبع أن مثل هذه الأعمال قد تؤثر سلبا على الاستقرار العام في أسواق الطاقة".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي، الذي يحارب الحوثيين منذ مارس 2015، بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

المصدر: فيدوموستي + وكالات