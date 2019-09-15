بلومبيرغ.. هبوط حاد في أسهم السعودية إثر الهجوم على "أرامكو"

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أسهم المملكة السعودية هبطت حتى أدنى مستوى لها منذ أشهر، في أعقاب الهجوم على معملين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وذكرت الوكالة اليوم الأحد أن مؤشر السوق الرئيسي السعودي ("تاسي") هبط بـ3.1%، ما يعد أدنى مستوى له منذ مارس وألغى ما تم تحقيقه من النمو منذ بداية العام الجاري، ثم قلص هذا الانخفاض حتى 1.3% خلال الساعة الأولى منذ فتح السوق، ما يعد أن جهود الحكومة السعودية تنجح في معالجة أضرار هجوم أمس.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي بـ1.7% (أدنى مستوى لها منذ يناير)، فيما شهدت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" هبوطا بـ5%، لتنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2016.

في الوقت نفسه، شهدت الأسهم الإماراتية والقطرية والكويتية والبحرينية أيضا انخفاظا بمقدار 0.4% على الأقل في ظل هجوم أمس.

ونقلت "بلومبرغ" عن محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة "الظبي كابيتال" الإماراتية قوله إن هذا الوضع "المتوتر للغاية" يرفع الخطر في المنطقة إلى مستوى غير مسبوق.

ولفتت شركة Eurasia Group الاستشارية إلى أن الهجوم لن تنسف الاكتتاب المقرر لـ"أرامكو" غير أنه قد يؤثر على تقييم الشركة السعودية.

المصدر: بلومبرغ