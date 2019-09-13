بلغ فائض الحساب الجاري لتركيا، خلال يوليو الماضي، 1.158 مليار دولار، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي التركي، الجمعة، حول ميزان المدفوعات.

وجاء ذلك بعدما كان الحساب الجاري قد سجل عجزا بمبلغ 2.178 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن السبب في هذا التطور يعود إلى عدة أمور من أبرزها، انخفاض العجز في التجارة الخارجية.

وكان اقتصاديون توقعوا أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضا بمقدار 1.110 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

وميزان المدفوعات يسجل كل المبادلات التجارية (السلعية والخدمية)، وجميع التدفقات المالية التي تتم خلال فترة زمنية محددة بين بلد معين وبقية دول العالم، ويضم حساب المعاملات الجارية (الحساب الجاري) وحساب رأس المال والعمليات المالية.

ويشمل الحساب الجاري جميع العمليات المتعلقة بتصدير واستيراد السلع والخدمات، بالإضافة إلى العمليات التي تخص الدخل والتحويلات الجارية.

المصدر: "الأناضول"