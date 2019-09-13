شهد سهم شركة "أبل" ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي الخميس، وسجل السهم أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، وسط شعور المستثمرين بالثقة في الشركة بعدما كشفت عن منتجاتها الجديدة.

وأغلق سهم "أبل" تعاملات الخميس عند 223 دولارا، وبذلك يكون قد ارتفع بنحو 17% من أدنى مستوى سجله في أغسطس الماضي.

Apple rejoined the $1 trillion club on Wednesday, the first time it had done so this year https://t.co/bsi4N8UE9cpic.twitter.com/fiaOI7TsCo — Bloomberg (@business) September 13, 2019

ومع ارتفاع سعر السهم صعدت القيمة السوقية لـ "أبل"، حيث تجاوزت مرة أخرى حاجز التريليون دولار، جاء ذلك بعد كشفها النقاب الثلاثاء عن مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات الجديدة في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، بما في ذلك "آيفون 11".

وكانت المرة الأولى التي بلغت فيها القيمة السوقية لـ "أبل" مستوى التريليون دولار في أغسطس 2018، لكن سهم الشركة الأمريكية تراجع بعد ذلك وانخفضت معه القيمة السوقية.

يشار إلى أن "أبل" ليست الشركة الوحيدة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، إذ تبلغ القيمة السوقية لشركة "ميكروسوفت" 1.04 تريليون دولار.

المصدر: "بلومبرغ"