أكدت لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+" الخميس، على ضرورة التزام الأعضاء بالتخفيضات المنصوص عليها في اتفاق خفض الإنتاج.

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وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة في أبو ظبي اليوم لبحث مستجدات سوق النفط، ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي يشارك فيه وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي تم تعيينه مؤخرا خلفا لخالد الفالح.

من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالتزاماتها وتعتزم الوفاء بتعهداتها في إطار "أوبك+"، مشيرا إلى أهمية التزام المشاركين بالاتفاق.

وأضاف أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+ سيعقد في مطلع ديسمبر القادم.

وبلغ التزام دول منظمة "أوبك" باتفاق خفض الإنتاج في شهر أغسطس الماضي 131%، بينما بلغت نسبة التزام المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق "أوبك+" في الشهر نفسه 147%.

وبدأت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع يناير الماضي. وفي يوليو الماضي، جدد التحالف، المعروف بـ"أوبك+" الاتفاق حتى مارس 2020.

المصدر: وكالات