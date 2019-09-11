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ماذا دار بين نوفاك والأمير عبد العزيز بن سلمان؟

مال وأعمال

ماذا دار بين نوفاك والأمير عبد العزيز بن سلمان؟
وزارة الطاقة الروسية
وزيرا الطاقة الروسي والسعودي
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ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه بحث مع نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماعهما أمس الأوضاع في سوق النفط والتعاون في إطار اتفاق "أوبك+".

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وقال وزير الطاقة الروسي، إنه لم يناقش مع الوزير السعودي، الذي تولى منصب وزير الطاقة الأحد خلفا لخالد الفالح، آليات أسعار النفط في أسواق الطاقة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن نوفاك قوله: "بالطبع ناقشنا مع الوزير الوضع في الأسواق العالمية، وسير تنفيذ اتفاق أوبك+، الذي تم توقيعه في ديسمبر، والأسعار أيضا، لكننا لم نناقش المسائل المتعلقة بالحاجة لتغيير أي شيء يخص الأسعار. السوق تحدد الأسعار، ومهمتنا مراقبة تنفيذ الاتفاق والعوامل الأساسية في السوق".

وأجرى الوزير الروسي الثلاثاء في جدة اجتماعا مع نظيره السعودي، الذي يعد أول لقاء لهما منذ تعيين الأمير عبد العزيز في منصب وزير الطاقة.

وتتعاون روسيا والسعودية، المنتجان الرئيسيان للنفط في العالم، بشكل وثيق في سوق النفط، إذ تقودان مجموعة دول منتجة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الخام من خلال قيام الدول المشاركة في الاتفاق بخفض إنتاجها بمستوى متفق عليه.

المصدر: "إنترفاكس"

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