وزير الطاقة الروسي يهنئ نظيره السعودي الجديد

هنأ وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على توليه المنصب، وأعرب عن ثقته بأن تعيينه سيساهم في تطوير العلاقات بين موسكو والرياض.

وأورد الحساب الرسمي لوزارة الطاقة الروسية على "تويتر" قول نوفاك: "أهنئكم بتولي منصب وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية. وأعرفكم كشخص مهني وناشط، وأنا على ثقة من أنكم ستعملون كثيرا من أجل المملكة والعلاقات بيننا".

#Novak_Salman_meeting

Alexander Novak @novakav1: Congratulations on your appointment as a Minister of Energy of the Kingdom of Saudi Arabia. I know you as a professional energetic person and I am sure that you will do a lot for the Kingdom and for our relations. pic.twitter.com/HZ1JcLqWKL — Минэнерго России (@MinenergoGov) 10 сентября 2019 г.

#Novak_Salman_meeting

Alexander Novak @novakav1: We highly appreciate the existing dialogue between Russia and Saudi Arabia and believe, that cooperation should continue, we are commited to developing bilateral cooperation, we have already done a lot of work. pic.twitter.com/nYZiyKQ1VN — Минэнерго России (@MinenergoGov) 10 сентября 2019 г.

وأضاف نوفاك أن روسيا تقيم عاليا الحوار مع السعودية وتؤكد على ضرورة مواصلة التعاون. وقال: "نهدف إلى تطوير التعاون الثنائي وقد عملنا كثيرا (في هذا الصدد)".

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وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السعودية، مضيفا أن "مهمتنا الآن جعل هذه الزيارة ناجحة وغنية المضمون".

والتقى وزير الطاقة الروسي نظيره السعودي خلال زيارة عمل إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT