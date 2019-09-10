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وزير الطاقة الروسي يهنئ نظيره السعودي الجديد

مال وأعمال

وزير الطاقة الروسي يهنئ نظيره السعودي الجديد
Twitter @MinenergoGov
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هنأ وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على توليه المنصب، وأعرب عن ثقته بأن تعيينه سيساهم في تطوير العلاقات بين موسكو والرياض.

وأورد الحساب الرسمي لوزارة الطاقة الروسية على "تويتر" قول نوفاك: "أهنئكم بتولي منصب وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية. وأعرفكم كشخص مهني وناشط، وأنا على ثقة من أنكم ستعملون كثيرا من أجل المملكة والعلاقات بيننا".

وأضاف نوفاك أن روسيا تقيم عاليا الحوار مع السعودية وتؤكد على ضرورة مواصلة التعاون. وقال: "نهدف إلى تطوير التعاون الثنائي وقد عملنا كثيرا (في هذا الصدد)".

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وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السعودية، مضيفا أن "مهمتنا الآن جعل هذه الزيارة ناجحة وغنية المضمون".

والتقى وزير الطاقة الروسي نظيره السعودي خلال زيارة عمل إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT

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