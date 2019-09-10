قال المكتب الصحفي في وزارة الطاقة الروسية، إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيلتقي اليوم الثلاثاء في جدة مع نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

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ولم يكشف المكتب عن القضايا التي سيتم بحثها خلال اللقاء، إلا أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة أن الجانبين سيناقشان التعاون بين روسيا والسعودية، وكذلك الأوضاع في سوق النفط.

ويعد اللقاء بين الوزيرين مهما، حيث يأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، والتي من المتوقع أن يبحث خلالها التنسيق في سوق النفط.

وهذا اللقاء يعتبر الأول بين وزير الطاقة الروسي ونظيره السعودي الجديد، الذي تولى منصب وزير الطاقة يوم الأحد خلفا لخالد الفالح، كذلك يعد أول لقاء ثنائي يعقده الوزير السعودي الجديد مع مسؤول أجنبي.

وتتعاون روسيا والسعودية، المنتجان الرئيسيان للنفط في العالم، بشكل وثيق في سوق النفط، إذ تقودان مجموعة دول منتجة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الخام من خلال قيام الدول المشاركة في الاتفاق بخفض إنتاجها بمستوى متفق عليه.

المصدر: وكالات