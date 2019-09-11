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مصر.. بيانات عن الدين المحلي والخارجي

مال وأعمال

مصر.. بيانات عن الدين المحلي والخارجي
Reuters
مصر.. بيانات عن الدين المحلي والخارجي
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أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

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وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي المصري صعد بنسبة 20.4% على أساس سنوي، إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

المصدر: "رويترز"

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