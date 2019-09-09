صرح وزير الطاقة السعودي الجديد، عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، بأن الرياض تهدف إلى إجراء طرح جزء من شركة "أرامكو" للاكتتاب العام "في أقرب وقت ممكن".

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وجاء تصريح الأمير السعودي في كلمة له خلال مؤتمر للطاقة في أبو ظبي، وتعد هذه المشاركة الأولى للأمير منذ تعيينه مؤخرا في منصب وزير الطاقة خلفا لخالد الفالح.

وتستعد "أرامكو" لبيع حصة تصل إلى 5% بحلول 2020 – 2021، وسط توقعات أن يكون هذا أكبر طرح عام أولي في العالم.

وفي وقت سابق كشف مصدران، أن "أرامكو" تجتمع مع بنوك لترتيب أدوارها في عملية الطرح، ومن المتوقع أن تعين مستشارين للطرح في الأيام المقبلة.

ويعد الاكتتاب نقطة أساسية في عملية التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي تنفذها السعودية، لجذب الاستثمارات الأجنبية والتنويع بعيدا عن النفط.

المصدر: "رويترز"