النفط يصعد بعد تطمينات سعودية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد توقعات بأن الرياض ستواصل دعم تخفيضات الإنتاج التي تنفذها في إطار اتفاق "أوبك+" لدعم الأسعار، بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة.

إقرأ المزيد

وارتفعت الأسعار للجلسة الرابعة مدعومة أيضا بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في "أوبك" والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.9% إلى 62.07 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 57.09 دولار للبرميل.

وعين الأمير عبد العزيز بن سلمان في منصب وزير الطاقة الأحد خلفا لخالد الفالح. والأمير عبد العزيز هو نجل العاهل السعودي، وهذه هي المرة الأولي التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة حقيبة النفط.

والأمير عبد العزيز عضو في الوفد السعودي في منظمة "أوبك" منذ فترة طويلة. وشارك في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الحالي بين "أوبك" والمنتجين من خارجها، لخفض الإمدادات العالمية للخام لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

وقال مسؤول سعودي الأحد، إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات السعودية و"أوبك" بشأن تخفيضات الإنتاج، وإن الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين "أوبك" والمنتجين من خارجها.

المصدر: "رويترز"