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المغرب.. الدار البيضاء تودع ميناءها القديم

مال وأعمال

المغرب.. الدار البيضاء تودع ميناءها القديم
Reuters YB/zuz
سفن في ميناء طنجة -أرشيف-
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أعلنت الوكالة المغربية للموانئ فتح طلبات العروض للشروع في هدم جزء مهم من ميناء مدينة الدار البيضاء القديم.

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وأفاد موقع "المغرب اليوم" بأن الأجزاء التي سيشملها الهدم تضم مباني الصيد التي تمتد على عدة هكتارات وكذلك حوض بناء السفن.

وتتجاوز التكلفة التقديرية لهذه الصفقة بعد عقدها نصف مليون دولار.

يذكر أن الدار البيضاء تضم ميناء عصريا جديدا مدعوما بمرسى حديث وواعد على جميع المستويات.

وكانت السلطات المغربية افتتحت شهر يونيو المنصرم مرافئ جديدة في ميناء طنجة الضخم، الذي تسعى الرباط أن يصل حجم تبادل الحاويات فيه إلى 4.5 مليون حاوية مع نهاية العام، مثل ميناء "ألخيثراس" جنوبي إسبانيا.

المصدر: وكالات

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