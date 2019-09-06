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النيابة السعودية تحذر الموظفين من "الواسطة"

مال وأعمال

النيابة السعودية تحذر الموظفين من
Reuters
النيابة السعودية تحذر الموظفين من "الواسطة"
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حذرت النيابة العامة السعودية من العقوبات المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية نتيجة الواسطة أو التوصية، واعتبرت ذلك بمثابة رشوة.

وقالت في تغريدة: "الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مهدر للنزاهة الوظيفية ومخل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، وموجب للمسائلة الجزائية للموظف، ومن ارتكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض".

وحذرت النيابة العامة السعودية، من أن "من قام بعمل أو امتنع عن عمل منصوص في وظيفته نتيجة رجاء أو وساطة يعد من حكم المرتشي".

وأضافت النيابة أنه ووفق قانون مكافحة الرشوة فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات

 

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