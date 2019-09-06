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تباطؤ التضخم في روسيا

مال وأعمال

تباطؤ التضخم في روسيا
Reuters
تباطؤ التضخم في روسيا
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ذكرت بيانات رسمية أن معدلات التضخم في روسيا بلغت في أغسطس الماضي نسبة 4.3% على أساس سنوي، مقابل 4.6% في الشهر الذي قبله.

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ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز" فقد جاءت معدلات التضخم في أغسطس الماضي دون توقعات المحللين، الذي توقعوا بلوغ التضخم نسبة 4.4%.

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية، أن يكون معدل التضخم في روسيا خلال العام الجاري عند مستوى 4.3%، وهو ما يتناسب مع أهداف البنك المركزي الروسي.

من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم في روسيا في 2020 إلى 4%، بفضل عدة عوامل، منها ضعف تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع سعر صرف الروبل الروسي.

المصدر: وكالات

 

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