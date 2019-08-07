توقعات بتراجع التضخم في روسيا

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الأربعاء، أنها تتوقع في شهر أغسطس الجاري أن تنخفض الأسعار في روسيا بنسبة 0.2% على أساس شهري.

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وقالت الوزارة إن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو انخفاض أسعار الفواكه والخضروات خلال في الفترة الأخيرة.

ووفقا لتوقعات الوزارة، فإن معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس سيكون في حدود 4.4% - 4.5%.

وجاء في تقرير الوزارة أن "شهر أغسطس سيشهد على الأرجح انكماشا ماليا، وهو ما يتناسب مع وتيرة نمو في حدود 4.4% - 4.5%".

وأشار التقرير إلى حدوث تباطؤ في مؤشر التضخم السنوي في روسيا خلال يوليو الماضي إلى 4.58% بعد أن كان عند 4.66% قبل شهر من ذلك.

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يكون التضخم في روسيا خلال 2019 عند مستوى 4.3%، وهو ما يتناسب مع أهداف البنك المركزي الروسي.

المصدر: "تاس"